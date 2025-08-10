Степан Лапко — арбітр матчу «Фенікс-Маріуполь» – «Прикарпаття-Благо»

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 2-го туру VBET Першої ліги.

Зокрема, поєдинок “Фенікс-Маріуполь” – “Прикарпаття-Благо”, що відбудеться найближчого понеділка, 11 серпня, на львівському стадіоні СКІФ в полі судитиме арбітр Степан Лапко, інформує Правда з посиланням на сайт Прикарпаття.

Відзначимо, що поєдинки Першої ліги 33-річний рефері зі Львова почав обслуговувати з 2019-го року, а до цього він два сезони відпрацював на іграх Другої ліги. У матчах за участі івано-франківської команди Лапко працюватиме 12-й раз. У Другій лізі цей арбітр відсудив матч “Прикарпаття” – “Полісся” (3:2). В інших деcяти поєдинках вже Першої ліги “зелено-жовті” зуміли здобути лише 9 турнірних очок.

У сезоні 2019/20 львів’янин відсудив обидва поєдинки івано-франківців зі столичними “пивоварами”: на стадіоні “Рух” перемогу 2:0 відсвяткували гості, а гра у Києві завершився результативною нічиєю 3:3. У сезоні 2020/21 “Прикарпаття” двічі програло на виїзді – “Агробізнесу” (0:3) і тернопільській “Ниві” (1:2). Далі у сезоні 2021/22 “зелено-жовті” на виїзді мінімально здолали “ВПК-Агро” – 1:0, а на стадіоні “Рух” поступилися “Полтаві” у весняній групі “Вибування” – 0:1.

У сезоні 2023/24 прикарпатці в групі “А” зіграли внічию з тернопільською “Нивою” (0:0 вдома) і “Маріуполем” (1:1 у гостях), а навесні у “Чемпіонській групі” на виїзді поступилися “Інгульцю” (0:4). Минулого сезону львів’янин зафіксував домашню перемогу “Прикарпаття” над “Поділлям” (2:0).

У матчі за участі “Фенікса-Маріуполя” Лапко працюватиме втретє. Попередні дві гри були для маріупольців домашніми: з “Прикарпаттям” (1:1) у сезоні 23/24 і з “Металістом 1925” (1:0) у сезоні 24/25. У поточному сезоні львів’янин вже відсудив матч 1-го туру ЮКСА – “Поділля” (1:0).

Чемпіонат України. VBET Перша ліга. 2 тур

«Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь) – «Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ)

11 серпня 2025 року. Львів, стадіон СКІФ – 14:00

Арбітр – Степан Лапко (Львів)

Асистенти арбітра – Володимир Бамбурак (Чернівці), Ірина Голіяк (Миколаївська обл.)

Четвертий арбітр – Василь Файда (Львів)

Спостерігач арбітражу УАФ – Борис Трач (Тернопіль)