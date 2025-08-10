ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті чоловік заблукав під час змагань зі спортивного туризму. ФОТО
Автор: Олег Мамчур
10/08/2025 11:15
9 серпня о 19:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час змагань зі спортивного туризму, в лісовій місцевості поблизу села Вістова Калуського району втратив орієнтир та заблукав громадянин 1941 року народження без засобів звʼязку.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було створено п’ять пошукових груп, пише Правда з посиланням на ДСНС.

Було залучено 7 рятувальників, 3 одиниці техніки, 2 безпілотні літальні апарати, кінолога з собакою, працівників поліції, а також місцевих мешканців і волонтерів.

Рятівник допомагає чоловіку біля автомобіля служби 1073.

Завдяки злагодженим діям рятувальників та активній участі місцевих жителів, о 23:05 заблукалого туриста вдалося знайти.