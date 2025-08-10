ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні поліг прикарпатець Ярослав Цапей
Автор: Олег Мамчур
10/08/2025 10:45
8 серпня у населеному пункті Стахорщина Чернігівської області під час бойових дій загинув житель селища Заболотів Ярослав Цапей. Захиснику було 59 років.

За даними селищної ради, причиною загибелі став вибух снаряда, що спричинив вибухо-осколкові поранення, пише Правда.

“Ярослав ЦАПЕЙ був справжнім патріотом та мужнім воїном, який, не вагаючись, став на захист Батьківщини. Його відданість Україні, відвага та незламний дух назавжди залишаться прикладом для нас усіх. Він віддав найцінніше — своє життя — заради миру і свободи рідної землі”, – йдеться у повідомленні на сайті Заболотівської селищної ради.

