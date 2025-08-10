За фактом бійки в Драгомирчанах поліція розпочала перевірку

За фактом бійки в Драгомирчанах поліцейські розпочали перевірку.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Повідомлення про бійку надійшло на лінію «102» о 00:43. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. На момент прибуття поліції сутички уже не було, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.
Правоохоронці опитали очевидців. Потерпілий, 1997 року народження, надав пояснення. В нього відібрали заяву. Надалі доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.
Наразі поліцейські проводять першочергові заходи для встановлення причетних осіб. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.