За фактом бійки в Драгомирчанах поліція розпочала перевірку

За фактом бійки в Драгомирчанах поліцейські розпочали перевірку.

Повідомлення про бійку надійшло на лінію «102» о 00:43. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. На момент прибуття поліції сутички уже не було, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

Правоохоронці опитали очевидців. Потерпілий, 1997 року народження, надав пояснення. В нього відібрали заяву. Надалі доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Наразі поліцейські проводять першочергові заходи для встановлення причетних осіб. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.