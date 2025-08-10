Студентки ПНУ вибороли “срібло” на чемпіонаті Європи серед університетів з баскетболу

В італійському Салерно завершився чемпіонат Європи серед університетів з баскетболу 3х3, де жіноча команда ПНУ виборола срібну медаль.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це інформує Правда з посиланням на Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Чемпіонат відбувався під егідою Європейської асоціації університетського спорту (EUSA).

“За результатами змагань жіноча команда Карпатського національного університету імені Василя Стефаника здобула срібні нагороди, показавши високий рівень майстерності, згуртованості та спортивного духу”, – зазначають в університеті.

У складі команди змагалися студентки факультету фізичного виховання і спорту:

Вероніка Космач,

Анжеліка Ляшко,

Олена Бойко,

Анастасія Шепелюк.

Тренерський штаб представляли Юрій Процюк та Ярослав Яців. Перше місце вибороли представниці Університету Севільї (Іспанія). “Бронзу” взяли спортсменки Університету Валенсії (Іспанія).