ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Український поїзд на мальовничому маршруті влітку
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Прикарпатті у неділю 10 серпня

Автор: Олег Мамчур
10/08/2025 09:18
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

10 серпня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, вдень йтиме помірний короткочасний дощ, місцями — грози. Повітря прогріється до 31° тепла.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську підніметься до 28-30° тепла.

По області вдень — 26-31° тепла. У високогір’ї Карпат — 21-26° тепла.

Вітер — західний, 5-10 метрів за секунду, вдень місцями — пориви до 15-20 метрів за секунду.

Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів, у тумані — 600-900 метрів.