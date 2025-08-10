Якою буде погода на Прикарпатті у неділю 10 серпня

10 серпня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, вдень йтиме помірний короткочасний дощ, місцями — грози. Повітря прогріється до 31° тепла.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
Температура повітря в Івано-Франківську підніметься до 28-30° тепла.
По області вдень — 26-31° тепла. У високогір’ї Карпат — 21-26° тепла.
Вітер — західний, 5-10 метрів за секунду, вдень місцями — пориви до 15-20 метрів за секунду.
Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів, у тумані — 600-900 метрів.