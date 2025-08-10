ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
10/08/2025 08:50
Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

10 серпня – 65 років виповнюється Роману Братковському (1960), директору Івано-Франківського обласного академічного театру ляльок ім. Марійки Підгірянки, заслуженому працівнику культури України, уродженцю с. Раковець Городенківського району (нині Городенківської міської територіальної громади Коломийського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.