Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
10 серпня – 65 років виповнюється Роману Братковському (1960), директору Івано-Франківського обласного академічного театру ляльок ім. Марійки Підгірянки, заслуженому працівнику культури України, уродженцю с. Раковець Городенківського району (нині Городенківської міської територіальної громади Коломийського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.