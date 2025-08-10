У Франківську посеред дороги побилися водії

Конфлікт між водіями вантажівки та легковика в Івано-Франківську стався просто посеред дороги на вулиці Івасюка.

В Івано-Франківську на вулиці Івасюка, неподалік гіпермаркету «Епіцентр», стався конфлікт між двома водіями — вантажівки та легкового автомобіля., пишуть Версії.

Подія потрапила на відео, яке поширили очевидці у соціальних мережах. На записі зафіксовано, як водій легковика заблокував рух транспорту, висловлюючи претензії до водія вантажного автомобіля.

“Чоловік наполегливо вимагав, аби водій вантажівки залишив кабіну. Водночас той, перебуваючи всередині, намагався захищатися, використовуючи палицю”, — йдеться у повідомленні очевидців, опублікованому в мережі.

Інцидент розгортався прямо на проїжджій частині, через що утворилася перешкода для проїзду інших автомобілів.

“Водій легковика заблокував дорогу та тривалий час не давав змоги вантажівці продовжити рух”, — зазначено у повідомленні очевидців.

Згідно з інформацією з відео, словесна перепалка тривала кілька хвилин. Увесь цей час водій вантажівки залишався у кабіні.

Згодом водій легкового автомобіля від’їхав, звільнивши проїжджу частину.

“Після кількох хвилин протистояння, рух вулицею Івасюка було відновлено”, — йдеться у повідомленнях користувачів соцмереж.

Інформації про втручання правоохоронних органів або наявність постраждалих наразі не надходило.