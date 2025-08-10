Сім десятків артсистем та 950 піхотинців: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 950 своїх військових, танк та 70 артилерійських систем.

Про це повідомляє Правда з посиланням Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.25 орієнтовно становлять: