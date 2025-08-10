Сім десятків артсистем та 950 піхотинців: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф

ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За минулу добу окупанти втратили понад 1000 орків та майже 50 артсистем
Автор: Олег Мамчур
10/08/2025 07:53
За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 950 своїх військових, танк та 70 артилерійських систем.

Про це повідомляє Правда з посиланням Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1063240 (+950) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 11089 (+1)
  • бойових броньованих машин ‒ 23107 (+4)
  • артилерійських систем ‒ 31343 (+70)
  • РСЗВ ‒ 1460 (+4)
  • засоби ППО ‒ 1204 (0)
  • літаків ‒ 421 (0)
  • гелікоптерів ‒ 340 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 50455 (+140)
  • крилаті ракети ‒ 3556 (+1)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57982 (+126)
  • спеціальна техніка ‒ 3936 (0)
Втрати противника 24.02.22—10.08.2025: статистика