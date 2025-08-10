Сім десятків артсистем та 950 піхотинців: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 950 своїх військових, танк та 70 артилерійських систем.
Про це повідомляє Правда з посиланням Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1063240 (+950) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11089 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23107 (+4)
- артилерійських систем ‒ 31343 (+70)
- РСЗВ ‒ 1460 (+4)
- засоби ППО ‒ 1204 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 50455 (+140)
- крилаті ракети ‒ 3556 (+1)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57982 (+126)
- спеціальна техніка ‒ 3936 (0)