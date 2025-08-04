Івано-Франківська ОДА пояснила порядок виплат до Дня Незалежності України

Обласна адміністрація роз’яснила механізм отримання разової грошової допомоги до Дня Незалежності, яка передбачена для ветеранів війни та інших категорій громадян за постановою Кабміну від 29 квітня 2025 року.

Механізм проведення виплати у 2025 році залишився незмінним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2025 року № 486, пишуть Версії.

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“У 2025 році механізм проведення виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності України не змінився”, — повідомили в обласній адміністрації.

Право на отримання допомоги мають особи з інвалідністю внаслідок війни. До цієї категорії належать громадяни, які отримали інвалідність під час виконання військових обов’язків або в результаті бойових дій.

Учасники бойових дій також можуть розраховувати на виплату. Це стосується військовослужбовців, які брали безпосередню участь у воєнних операціях та захисті територіальної цілісності України.

Постраждалі учасники Революції Гідності входять до переліку осіб, які мають право на допомогу. Це громадяни, які зазнали поранень або інших ушкоджень здоров’я під час подій на Майдані.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, також можуть подавати заяву на отримання виплати. До цієї категорії належать громадяни, відзначені державними нагородами за видатні досягнення.

Члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни мають право на допомогу. Це стосується дружин та чоловіків, які не одружилися вдруге після втрати подружжя.

Дружини та чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати виплату за умови, що не укладали повторний шлюб. Аналогічне право мають дружини та чоловіки померлих учасників бойових дій.

Члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України входять до переліку осіб, які мають право на допомогу. Це родичі військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків.

Учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів можуть розраховувати на виплату. До цієї категорії належать особи, які перебували в гетто та інших місцях примусового тримання.

Діти, які народилися в місцях примусового тримання їх батьків, мають право на допомогу. Це стосується осіб, народжених у концентраційних таборах та гетто під час Другої світової війни.

Особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, також можуть подавати заяву. До цієї категорії належать громадяни, які зазнали депортації під час окупації.

Діти партизанів та підпільників мають право на виплату. Це стосується нащадків осіб, які брали участь у боротьбі з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

Пенсіонери, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, отримають виплату автоматично. Кошти будуть перераховані в серпні разом із пенсією без додаткового звернення.

Особи, які проходять службу, отримають виплату за місцем служби. Роботодавець або військова частина здійснить переказ коштів на підставі заявки до Пенсійного фонду України.

Громадяни, які не є пенсіонерами і не проходять службу, повинні подати заяву особисто. Це стосується як працюючих, так і непрацюючих осіб, які мають право на допомогу.

Заяву на отримання виплати може подати особа, яка має право на таку допомогу відповідно до чинного законодавства. Документ подається до відповідних органів соціального захисту населення.

Розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2025 року № 486. Виплата передбачена Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”.