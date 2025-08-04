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Російський гуморист Максим Галкін планує приїхати до Києва з концертом
Диван на коліщатках в темній вітальні

Російський гуморист Максим Галкін планує приїхати до Києва з концертом

Автор: Орися Корчун
04/08/2025 18:43
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Російський гуморист Максим Галкін вперше на публіці заговорив українською мовою та чесно розкрив своє ставлення до України. Пише ТСН

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Це відбулося у рамках фестивалю Laima Rendezvous у Юрмалі, куди артист завітав разом з дружиною Аллою Пугачовою. У коментарі українському медіа “Новини. LIVE” Максим уперше публічно заговорив українською. Поруч з коханою він зізнався, що вже кілька років навчається мови та уважно стежить за ситуацією в Україні, підтримуючи наших громадян. Крім того, Галкін натякнув, що як тільки буде юридична можливість та дозвіл, він планує приїхати до Києва з концертом.

“Я почав вивчати, але не очікував. Ми підтримуємо, як можемо. Це обов’язково — приїдемо (до Києва з концертом – прим. ред.), якщо дозволять”, — заявив гуморист.

Максим Галкін і Алла Пугачова
Максим Галкін і Алла Пугачова

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