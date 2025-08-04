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Андрій Хома - у символічній збірній 1-го туру Першої ліги
Диван на коліщатках в темній вітальні

Андрій Хома – у символічній збірній 1-го туру Першої ліги

Автор: Олег Мамчур
04/08/2025 18:22
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Приємно, що після виїзної перемоги над “Вікторією” (0:2) до числа найкращих гравців туру увійшов нападник франківської команди Андрій Хома, який у цій грі відзначився дублем у першому таймі.

Нападник – Андрій Хома (Прикарпаття-Благо)

Вікторія в минулому сезоні виграла групу «Вибування», випередивши якраз Прикарпаття (тоді ще просто). Зараз Прикарпаття-Благо взяло переконливий реванш, а молодий нападник Хома двічі видав майстер-клас.

Спершу забив після ауту Чушенка та чудового сольного проходу, потім – коли ще одне вкидання з лівого флангу призвело до сумбуру, скористався пасом Проціва й вдруге надіслав м’яча в сітку воріт екс-одноклубника Кучерука.