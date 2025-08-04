Андрій Хома – у символічній збірній 1-го туру Першої ліги

Sport Arena називає символічну збірну стартового туру VBET Першої ліги сезону 2025/26.

Приємно, що після виїзної перемоги над “Вікторією” (0:2) до числа найкращих гравців туру увійшов нападник франківської команди Андрій Хома, який у цій грі відзначився дублем у першому таймі.

Нападник – Андрій Хома (Прикарпаття-Благо)

Вікторія в минулому сезоні виграла групу «Вибування», випередивши якраз Прикарпаття (тоді ще просто). Зараз Прикарпаття-Благо взяло переконливий реванш, а молодий нападник Хома двічі видав майстер-клас.

Спершу забив після ауту Чушенка та чудового сольного проходу, потім – коли ще одне вкидання з лівого флангу призвело до сумбуру, скористався пасом Проціва й вдруге надіслав м’яча в сітку воріт екс-одноклубника Кучерука.