КП”Електроавтотранс” в Івано-Франківську запрошує на роботу водіїв

Комунальне підприємство “Електроавтотранс” запрошує на роботу водіїв автобусів та тролейбусів. Бажаючих навчатимуть за свій рахунок.
Про це йдеться на сторінці КП “Електроавтотранс” ІФ.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
“Нам знову потрібні водії. Та це не тому, що у нас плинність кадрів чи погані умови праці. Все це тому, що ми дбаємо про комфорт мешканців громади, яким потрібні автобуси, як рано-вранці, так і пізно ввечері. Із зручним стабільним графіком та відповідною періодичністю.
Тож, відкриваємо набір на навчання водіями та водійками автобусів. Навчимо за наш рахунок. Працевлаштуємо. Допоможемо адаптуватися та подолати страхи. Не відкладай. Телефонуй уже сьогодні”, – закликають на сторінці комунального підприємства.
Єдина умова до претендентів – мати категорію водія “В” та 3 роки водійського стажу. Телефон для довідок: 0504339587