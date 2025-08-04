17 окремому батальйону РЕБ Повітряних сил ЗСУ присвоїли почесне найменування “імені Кирила Трильовського”

3 серпня 2025 року 17 окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних сил Збройних сил України, що дислокується на Івано-Франківщині, присвоїли почесне найменування “імені Кирила Трильовського”.

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Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

“З метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України, постановляю: присвоїти 17 окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних сил Збройних сил України почесне найменування “імені Кирила Трильовського””, — йдеться в указі.

Тепер підрозділ іменуватимуть: 17 окремий батальйон радіоелектронної боротьби імені Кирила Трильовського Повітряних сил Збройних сил України.