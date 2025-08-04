Прикарпатцю, який переправляв “клієнтів” через держкордон, загрожує до 9 років тюрми

Поліцейські встановили, що схему нелегального перетину державного кордону організував 32-річний мешканець Косівського району. Вартість його “послуг” становила 8 тисяч доларів США. Протиправну діяльність фігуранта зупинили поліцейські Косівського РВП. Зловмисника затримали в червні — “на гарячому”.

Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області

У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що на початку літа 2025 року фігурант, усвідомлюючи правові обмеження, встановлені під час дії воєнного стану та загальної мобілізації, розробив план незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон поза межами офіційних пунктів пропуску.

Зокрема, він запропонував свої «послуги» військовозобов’язаному жителю Івано-Франківщини. За грошову винагороду в розмірі 8 000 доларів США зловмисник пообіцяв організувати маршрут до кордону з Румунією, надати супровід і поради щодо обходу офіційних пунктів пропуску.

“Після отримання коштів підозрюваний доставив “клієнта” з Коломиї до Косівського району. Далі чоловік мав самостійно пішки перетнути кордон. Правоохоронці зупинили та затримали правопорушника поблизу села Пістинь Косівського району. Під час затримання він перебував за кермом автомобіля Audi A6, у салоні якого перебував “клієнт”, – йдеться у дописі.

Слідчі інкримінують йому вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Косівська окружна прокуратура.