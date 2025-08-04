У Франківську поліція зупинила 20-річного водія на “Теслі” без документів

Франківські патрульні склали адміністративні матеріали на водія без документів, який намагався втекти.

Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

“На вулиці Грушевського інспектори патрульної поліції виявили автомобіль Tesla, водій якого порушив правила дорожнього руху. Після поданої вимоги про зупинку з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом, кермувальник проігнорував її та почав тікати. У процесі втечі водій здійснив наїзд на дорожній зна”, – йдеться у дописі.

Спілкуючись з 20-річним водієм, патрульні встановили, що керманич не мав посвідчення водія, та повторно протягом року кермує автомобілем.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП), ст. 126 (Керування транспортним засобом без документів) та за ст. 126 (Повторно протягом року керування транспортним засобом без посвідчення водія) КУпАП.