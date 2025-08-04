ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Поліцейська машина на дорозі, знак поліції
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську поліція зупинила 20-річного водія на “Теслі” без документів

Автор: Оксана Марушкевич
04/08/2025 17:18
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Франківські патрульні склали адміністративні матеріали на водія без документів, який намагався втекти.

Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

“На вулиці Грушевського інспектори патрульної поліції виявили автомобіль Tesla, водій якого порушив правила дорожнього руху. Після поданої вимоги про зупинку з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом, кермувальник проігнорував її та почав тікати. У процесі втечі водій здійснив наїзд на дорожній зна”, – йдеться у дописі.

Спілкуючись з 20-річним водієм, патрульні встановили, що керманич не мав посвідчення водія, та повторно протягом року кермує автомобілем.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП), ст. 126 (Керування транспортним засобом без документів) та за ст. 126 (Повторно протягом року керування транспортним засобом без посвідчення водія) КУпАП.