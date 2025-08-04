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Диван на коліщатках в темній вітальні

Безпритульні тваринки в Івано-Франківську шукають прихисток

Автор: Оксана Марушкевич
04/08/2025 16:46
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У цьому матеріалі — не просто оголошення, а справжні історії надії, відданості й віри в краще. Кожна з цих тваринок вже пройшла свій шлях випробувань і зараз чекає на головне — свою людину. Можливо, саме ви станете тим, хто подарує їм дім, любов і нове життя.

Ось добірка хвостатих, які не проти оселитись у вашому домі, пише Інформатор Івано-Франківськ 

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У групі Дім Сірка (Івано-Франківськ) ви зможете знайти найкращого чотирилапого друга.

Малеча шукає люблячих батьків 

Безпритульні тварини у Франківську

Кошенята

Цих малюків знайшли в парку перед початком сильної грози. Це — хлопчик і дівчинка: самостійно їдять, граються в пісочниці. Дівчинка — з характером, а хлопчик — дуже ніжний.

Контакти: 050 166 54 59 — Тетяна.

Ця красуня терміново шукає перетримку

Безпритульна собака у Франківську

Собака

Терміново потрібна перетримка на 1 місяць — інакше цю дівчинку чекає вулиця.

Контакти: 096 175 28 52.

Плямка шукає свою людину

Безпритульні тварини у Франківську

Кіт

Ніжна муркотунка, 8 місяців. Уже стерилізована.

Контакти: 099 452 08 10; 067 379 66 16.

Сінді потребує люблячої сім’ї

Безпритульна собака у Франківську

Собака

Це — Сінді. Усього в 10 днів вона залишилася без мами. Але їй не дали загинути — вигодували з пляшечки, обіймали, зігрівали турботою.

Зараз їй приблизно 2 місяці. Вона нижча за середній розмір, оброблена від паразитів і має першу вакцинацію. Ідеально підійде як для квартири, так і для приватного будинку.

Перетримка закінчується зовсім скоро, і Сінді доведеться їхати у притулок.

Локація: Коломия, Івано-Франківськ, Львів. Готові привезти.

Контакти: 096 004 54 70.

Кицюня шукає хороших господарів

Безпритульні тварини у Франківську

Кіт

Киця стерилізована, вакцинована. Готові віддати у квартиру без інших котиків.

Контакти: 050 433 09 29.

Локація: Івано-Франківськ.

Як допомогти “Дому Сірка”?

Задонатити будь-яку суму на рахунок засновниці притулку:

  • Рахунок ІBAN UA293052990000026009025503683;
  • карта ПриватБанку Когут Н.В 4246 0010 0295 1220
    5375 4115 0295 2422 Монобанк (Когут Наталія Василівна);
  • PayPal [email protected];
  • Придбати корм, крупу, смаколики для песиків і привезти до притулку.

Інформатор додає контакти: 068 047 64 16 – Ірина.