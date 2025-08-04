Безпритульні тваринки в Івано-Франківську шукають прихисток

У цьому матеріалі — не просто оголошення, а справжні історії надії, відданості й віри в краще. Кожна з цих тваринок вже пройшла свій шлях випробувань і зараз чекає на головне — свою людину. Можливо, саме ви станете тим, хто подарує їм дім, любов і нове життя.
Ось добірка хвостатих, які не проти оселитись у вашому домі, пише Інформатор Івано-Франківськ
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У групі Дім Сірка (Івано-Франківськ) ви зможете знайти найкращого чотирилапого друга.
Малеча шукає люблячих батьків
Цих малюків знайшли в парку перед початком сильної грози. Це — хлопчик і дівчинка: самостійно їдять, граються в пісочниці. Дівчинка — з характером, а хлопчик — дуже ніжний.
Контакти: 050 166 54 59 — Тетяна.
Ця красуня терміново шукає перетримку
Терміново потрібна перетримка на 1 місяць — інакше цю дівчинку чекає вулиця.
Контакти: 096 175 28 52.
Плямка шукає свою людину
Ніжна муркотунка, 8 місяців. Уже стерилізована.
Контакти: 099 452 08 10; 067 379 66 16.
Сінді потребує люблячої сім’ї
Це — Сінді. Усього в 10 днів вона залишилася без мами. Але їй не дали загинути — вигодували з пляшечки, обіймали, зігрівали турботою.
Зараз їй приблизно 2 місяці. Вона нижча за середній розмір, оброблена від паразитів і має першу вакцинацію. Ідеально підійде як для квартири, так і для приватного будинку.
Перетримка закінчується зовсім скоро, і Сінді доведеться їхати у притулок.
Локація: Коломия, Івано-Франківськ, Львів. Готові привезти.
Контакти: 096 004 54 70.
Кицюня шукає хороших господарів
Киця стерилізована, вакцинована. Готові віддати у квартиру без інших котиків.
Контакти: 050 433 09 29.
Локація: Івано-Франківськ.
Як допомогти “Дому Сірка”?
Задонатити будь-яку суму на рахунок засновниці притулку:
- Рахунок ІBAN UA293052990000026009025503683;
- карта ПриватБанку Когут Н.В 4246 0010 0295 1220
5375 4115 0295 2422 Монобанк (Когут Наталія Василівна);
- PayPal [email protected];
- Придбати корм, крупу, смаколики для песиків і привезти до притулку.
Інформатор додає контакти: 068 047 64 16 – Ірина.