Відоме акторське подружжя готується вдруге стати батьками

Подружжя оголосило про майбутнє поповнення в родині, а також розсекретило стать малюка. Пише ТСН.

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Відомий український актор-військовий Володимир Ращук та його дружина, акторка Вікторія Білан, стануть батьками вдруге.

Про майбутнє поповнення в родині артистка розповіла у своєму Instagram. Вікторія розсекретила вагітність з нагоди 47-річчя. Акторка зазначила, що це – найкращий подарунок на її день народження. Також Білан вже продемонструвала помітно округлий животик.

“Мені 47. Я дякую тобі, Боже, за найкращий подарунок на день народження за все моє життя!” – зазначила артистка.

Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Також Вікторія Білан провела гендер-паті. На березі Дніпра акторка луснула чималу повітряну кульку, з якої повилітали вже маленькі, які були блакитного кольору. Отже, у подружжя народиться хлопчик.

Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Зазначимо, для Володимира Ращука та Вікторії Білан ця дитина стане другою. Закохані вже виховують доньку Катерину, яка пішла стопами батьків та навчається акторства в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

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