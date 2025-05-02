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Співачка Юлія Думанська вагітна третьою дитиною
Диван на коліщатках в темній вітальні

Співачка Юлія Думанська вагітна третьою дитиною

Автор: Орися Корчун
02/05/2025 18:35
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Українська співачка Юлія Думанська розсекретила радісну новину, що вагітна третьою дитиною. Пише ТСН

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Про це виконавиця розповіла у Instagram. Зокрема, артистка разом зі своїм чоловіком, львівським бізнесменом Григорієм Козловським, який старший за неї на 20 років, організувала гендер-паті. Як виявилося, подружжя чекає на народження хлопчика.

Юлія Думанська з чоловіком та дітьми / © instagram.com/julia_dumanska
Юлія Думанська з чоловіком та дітьми / © instagram.com/julia_dumanska

До слова, третю вагітність Юлія Думанська тримала в таємниці. Наразі ж в неї видніється вже доволі округлий животик, тож можна припустити, що малюк незабаром з’явиться на світ.

Юлія Думанська з чоловіком / © instagram.com/julia_dumanska
Юлія Думанська з чоловіком / © instagram.com/julia_dumanska

Зазначимо, для подружжя ця дитина стане третьою. Юлія Думанська та Григорій Козловський вже виховують доньку Діану та сина Ярема. До речі, до шлюбу зі співачкою у бізнесмена також були діти. Тож, Козловський стане батьком ушосте.

Юлія Думанська з чоловіком та дітьми / © instagram.com/julia_dumanska
Юлія Думанська з чоловіком та дітьми / © instagram.com/julia_dumanska

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