Співачка Юлія Думанська вагітна третьою дитиною

Українська співачка Юлія Думанська розсекретила радісну новину, що вагітна третьою дитиною. Пише ТСН
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Про це виконавиця розповіла у Instagram. Зокрема, артистка разом зі своїм чоловіком, львівським бізнесменом Григорієм Козловським, який старший за неї на 20 років, організувала гендер-паті. Як виявилося, подружжя чекає на народження хлопчика.
До слова, третю вагітність Юлія Думанська тримала в таємниці. Наразі ж в неї видніється вже доволі округлий животик, тож можна припустити, що малюк незабаром з’явиться на світ.
Зазначимо, для подружжя ця дитина стане третьою. Юлія Думанська та Григорій Козловський вже виховують доньку Діану та сина Ярема. До речі, до шлюбу зі співачкою у бізнесмена також були діти. Тож, Козловський стане батьком ушосте.