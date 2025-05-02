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На Івано-Франківщині провели в останню дорогу воїна Ярослава Комара

Автор: Оксана Марушкевич
02/05/2025 18:57
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Калуська громада попрощалася з полеглим на фронті Героєм, 27-річним головним сержантом механізованого взводу Ярославом Комарем

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Пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.

Ярослав Комар народився у Голині 29 березня 1998 року.

Із дитинства був допитливим, розумним, кмітливим. У 2004 році став першокласником Голинської школи. Був хорошим другом, старанним учнем, але найбільше любив виступати, брати участь у різних шкільних і позашкільних заходах.

Пізніше це захоплення стало визначальним у виборі професії. Адже після закінчення школи вступив до Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника на спеціальність «Акторська майстерність».

У юнацькі роки, як і більшість ровесників, шукав себе: працював у театрі, на заправці, і навіть встиг побувати на сезонних роботах у Чехії. Був надзвичайно товариським, дружелюбним, позитивним, із почуттям гумору. Завжди відстоював справедливість.

З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини

Війна докорінно змінила ритм життя усіх українців, у тому числі і Ярослава. Він з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини.

27 червня 2022 року підписав контракт із ЗСУ на три роки. Пройшов навчання за кордоном. Після чого служив у різних підрозділах і на різних напрямках.

Минулого року отримав поранення. Під час реабілітації познайомився з дівчиною. У молодих людей зародилися теплі почуття.

На жаль, 26 квітня 2025 року Ярослав Комар загинув внаслідок ворожої дронової атаки у Запорізькій області.

«Його серце зупинилося на передовій, але пам’ять про нього назавжди залишається у наших серцях», — твердять мешканці Голиня, рідного села полеглого Воїна.

Похоронили Героя на місцевому кладовищі.