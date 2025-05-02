Допоможіть врятувати життя Максимка Цуцмана, в якого виявили рідкісне захворювання – м’язову дистрофію Дюшена

Допоможіть врятувати життя Максимка Цуцмана. У хлопчика м’язова дистрофія Дюшена.
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Кожного дня мʼязи руйнуються і він вже ледь ходить. А йому лише 12 років.
Лікарі Дубай готові допомогти, оскільки придбали препарат від цієї недуги, розроблений фахівцями США кілька років тому. Лише потрібні кошти – 120 мільйонів гривень.
Реквізити для допомоги:
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