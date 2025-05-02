Ексзаступника голови Івано-Франківської ОДА Руслана Гусака засуджено до 9 років тюрми

Вищий антикорупційний суд визнав винними чотирьох посадовців у заволодінні понад 98 мільйонів гривень “Укрзалізниці” через закупівлю пального за завищеними цінами. Серед них – колишній заступник голови Івано-Франківської ОДА Руслана Гусак.

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив обвинувальний вирок у справі “Шовкового шляху”, яка стосується заволодіння коштами АТ “Укрзалізниця” в особливо великих розмірах. Колишній заступник голови Івано-Франківської ОДА Руслан Гусак, який обіймав посаду начальника філії “Центр транспортного сервісу “Ліски” УЗ, отримав найсуворіше покарання серед обвинувачених, повідомляє Слово і Діло.

Згідно з рішенням суду від 30 квітня, колегія суддів на чолі з Ігорем Строгим визнала Руслана Гусака винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 та частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. “Гусака Руслана Олеговича визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України”, – оголосив суддя Строгий.

Суд призначив Гусаку покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та забороною обіймати керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності протягом трьох років. Засудженого взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Разом з колишнім очільником філії “Центр транспортного сервісу “Ліски” УЗ до відповідальності притягнули ще трьох осіб. Зокрема, ексголовного інженера цієї філії Олексія Шевченка засуджено до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна та трирічною забороною обіймати керівні посади. Його також взяли під варту в залі суду.

Колишнього першого заступника начальника Одеського відділення філії ЦТС “Ліски” УЗ Валерія Вовка засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та трирічною забороною обіймати керівні посади. Однак до набрання вироком законної сили суд відправив його під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом та зобов’язанням не покидати Одесу без дозволу суду.

Ексголовну інженерку Одеського відділення філії ЦТС “Ліски” Інну Дишлиук також засуджено до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна та аналогічними обмеженнями щодо обіймання посад. Її, як і Вовка, відправили під домашній арешт, заборонивши залишати село Усатове Одеського району Одеської області.

За даними слідства, впродовж 2016-2017 років службові особи філії “Центр транспортного сервісу “Ліски” УЗ, зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами “Укрзалізниці” на суму 98,2 мільйона гривень. Схема полягала в документальному оформленні безтоварних операцій з придбання мазуту флотського і дизельного пального у ТОВ “Скела Терциум”. Насправді ж паливо не постачалося ні до поромів, для потреб яких укладалися договори, ні до орендованих резервуарів.

Варто зазначити, що судді відмовили у задоволенні цивільного позову АТ “Укрзалізниця”. Справа “Шовкового шляху” була направлена до ВАКС Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою ще 20 вересня 2020 року.