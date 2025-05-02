Температура сягала 27 градусів: погодні підсумки квітня на Франківщині

Прикарпатські синоптики підбили погодні підсумки квітня в області. Так, квітень 2025 року був теплішим від норми та понаднормовою кількістю опадів

Про це повідомили на сторінці Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології.

Середня місячна температура повітря склала 8,9-10,1⁰ тепла, що вище від норми на 0,7-1⁰С, на високогір’ї 4,1⁰ тепла, що на 1,6⁰ вище від норми.

Протягом місяця місцями зафіксували 2-6 днів перевищення добових максимумів температур.

Максимуми температури досягали 26-27⁰ тепла, на високогір’ї +18⁰С.

Мінімуми температури 4-5⁰ морозу та 13⁰ морозу на високогір’ї.

Сума опадів за місяць склала 68-111 мм, що становить 134-192% від місячної норми опадів; на високогір’ї 136 мм, що становить 125% від місячної норми опадів.

Максимальні пориви вітру місцями досягали 16-20 м/с.