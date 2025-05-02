У Франківську стартує онлайн-школа цифрової грамотності для початківців

У Франківську стартує онлайн-школа цифрової грамотності для дорослих, які ніколи раніше не працювали з комп’ютером.

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У програмі — практичні навички для життя: від базової роботи в Microsoft Office до безпеки в інтернеті та знайомства із штучним інтелектом. Жодного досвіду не потрібно — тільки бажання навчитися.

Про це повідомили організатори — мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр.

За словами директорки онлайн-платформи Вікторії Захарової, у програмі курсу — 10 онлайн-занять, за які учасники навчаться:

користуватись Word, Excel, PowerPoint;

створювати зображення та анімації за допомогою штучного інтелекту;

захищати себе в інтернеті — особливо під час війни.

Курс веде Аліна Боднарчук — вчителька інформатики та методистка Донецького Палацу молоді «Юність». Програма створена для тих, хто хоче бути впевненим у цифровому світі: працювати, волонтерити, писати резюме чи просто не просити онуків надіслати листа.

«Багато хто боїться зізнатися, що не вміє створити презентацію чи користуватись пошуком у Google. Але це — не соромно. Ми запускаємо цей курс, щоб сказати: ви не самі. Почнімо з нуля, без тиску, у дружньому середовищі», — говорить директорка Гончаренко центру Онлайн Вікторія Захарова. Навчання стартує у травні-червні і проходитиме на платформі Google Meet.

Участь повністю безоплатна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.