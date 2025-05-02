У Крилосі проведуть Великодній фестиваль

4 травня 2025 року в Музеї етнографії НЗ «Давній Галич» відбудеться Великодній фестиваль “Христос воскрес — воскресне Україна”.
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Атмосферу свята створюватимуть 25 фольклорних колективів з Івано-Франківської області.
У програмі:
- Фольклорне дійство
- Майстер-класи з писанкарства, та народних ремесел.
- Розпис Великоднього пряника.
- Виставка великодніх писанок.
- Великоднє частування з дегустацією страв української кухні.
«Цей захід стане не лише святом для душі, а й важливим кроком у збереженні нашої нематеріальної культурної спадщини. Тож запрошуємо всіх охочих долучитися до спільного відзначення Великодня в атмосфері щирої радості та любові до рідного краю. Христос воскрес — воскресне Україна!» – прокоментував генеральний директор НЗ « Давній Галич» Володимир ОЛІЙНИК.
- Дата проведення: 4 травня 2025 р.
- Місце: с. Крилос, Музей етнографії Національного заповідника «Давній Галич».
- Початок о 13:00 год.