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У Крилосі проведуть Великодній фестиваль
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Крилосі проведуть Великодній фестиваль

Автор: Олег Мамчур
02/05/2025 21:40
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4 травня 2025 року в Музеї етнографії НЗ «Давній Галич» відбудеться Великодній фестиваль “Христос воскрес — воскресне Україна”.

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Атмосферу свята створюватимуть 25 фольклорних колективів з Івано-Франківської області.

У програмі:

  • Фольклорне дійство 
  • Майстер-класи з писанкарства, та народних ремесел.
  •  Розпис Великоднього пряника.
  • Виставка великодніх писанок.
  • Великоднє частування з дегустацією страв української кухні.

«Цей захід стане не лише святом для душі, а й важливим кроком у збереженні нашої нематеріальної культурної спадщини. Тож запрошуємо всіх охочих долучитися до спільного відзначення Великодня в атмосфері щирої радості та любові до рідного краю. Христос воскрес — воскресне Україна!» – прокоментував генеральний директор НЗ « Давній Галич» Володимир ОЛІЙНИК.

  • Дата проведення: 4 травня 2025 р.
  • Місце: с. Крилос, Музей етнографії Національного заповідника «Давній Галич».
  • Початок о 13:00 год.