На Прикарпатті стартувала кампанія імунізації диких таврин проти сказу

На території Прикарпаття, відповідно до Плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб в області на 2025 рік, 01 травня 2025 року розпочато весняну кампанію з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу.

Повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано – Франківській області, передає Правда.іф.

Для розповсюдження приманок на території області створено 163 групи, до складу яких входять представники Головного управління Держпродспоживслужби в області, державної служби ветеринарної медицини, органів місцевого самоврядування, національної поліції, лісового та мисливського господарства та користувачі мисливських угідь.

Приманки з вакциною розповсюджуються шляхом наземного розподілу принад з вакциною на узліссях, узбіччі доріг, річок, сільськогосподарських угідь, у лісах – на перехрестях доріг, на території вирубок.

Компанія проводиться під контролем спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.