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На Прикарпатті стартувала кампанія імунізації диких таврин проти сказу

Автор: Оксана Марушкевич
02/05/2025 22:12
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На території Прикарпаття, відповідно до Плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб в області на 2025 рік, 01 травня 2025 року розпочато весняну кампанію з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу.

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Повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано – Франківській області, передає Правда.іф.

Для розповсюдження приманок на території області створено 163 групи, до складу яких входять представники Головного управління Держпродспоживслужби в області, державної служби ветеринарної медицини, органів місцевого самоврядування, національної поліції, лісового та мисливського господарства та користувачі мисливських угідь.

Приманки з вакциною розповсюджуються шляхом наземного розподілу принад з вакциною на узліссях, узбіччі доріг, річок, сільськогосподарських угідь, у лісах – на перехрестях доріг, на території вирубок.

Компанія проводиться під контролем спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

“Приманка з вакциною – безпечна для людей і тварин; має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна, – нагадують в управлінні. – Прохання до жителів області: при виявлені подібних приманок – не брати їх руками і не переносити з місць розкладання”.