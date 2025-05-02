На Івано-Франківщину прямує траурний кортеж полеглим Ігорем Лапшином

Завтра, 3 травня, Рожнятівська громада зустріне скорботний кортеж з тілом загиблого Героя Ігоря Лапшина.
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Пише Правда.іф з посиланням на РОЖНЯТІВСЬКІ ВІСТІ
У ЗСУ Ігор Лапшин служив старшим стрільцем десантно-штурмового відділення.
Загинув 28 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, захищаючи інтереси держави.
Виїзд жалобної колони планується о 11 годині з Калуша (Підгірки).
“Просимо взяти участь у формуванні колони, а також уклінно зустріти Героя!” – йдеться у дописі