На Івано-Франківщину прямує траурний кортеж полеглим Ігорем Лапшином

Завтра, 3 травня, Рожнятівська громада зустріне скорботний кортеж з тілом загиблого Героя Ігоря Лапшина.

Пише Правда.іф з посиланням на РОЖНЯТІВСЬКІ ВІСТІ

У ЗСУ Ігор Лапшин служив старшим стрільцем десантно-штурмового відділення.

Загинув 28 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, захищаючи інтереси держави.

Виїзд жалобної колони планується о 11 годині з Калуша (Підгірки).