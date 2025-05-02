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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщину прямує траурний кортеж полеглим Ігорем Лапшином

Автор: Оксана Марушкевич
02/05/2025 22:40
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Завтра, 3 травня, Рожнятівська громада зустріне скорботний кортеж з тілом загиблого Героя Ігоря Лапшина.

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Пише Правда.іф з посиланням на РОЖНЯТІВСЬКІ ВІСТІ

У ЗСУ Ігор Лапшин служив старшим стрільцем десантно-штурмового відділення.

Загинув 28 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, захищаючи інтереси держави.

Виїзд жалобної колони планується о 11 годині з Калуша (Підгірки).

“Просимо взяти участь у формуванні колони, а також уклінно зустріти Героя!” – йдеться у дописі