Оприлюднили переможців обласного поетичного конкурсу “Материнське серце – храм любові”

Вже відомі переможці поетичного конкурсу “Материнське серце – храм любові”.
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Пише Правда.іф з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА.
На конкурс надійшло понад 100 віршованих творів. Кожен — щирий, глибокий, сповнений любов’ю до найріднішої людини — мами.
Переможцями стали:
Номінація «Учнівсько-студентська поезія»:
І місце – Вероніка Чуфус «Мамі»;
ІІ місце – Олександр Саманюк «Коли весна вдягається в святкові шати»;
ІІІ місце – Діана Пристай «Лагідна, ніжна, рідненька».
Номінація «Поезія дорослих»:
І місце – Тетяна Нємцева «Потонули соняхи у полотнах трав»;
ІІ місце – Іванна Байда «Простелила рушник»;
ІІІ місце – Галина Савків «Материнське серце – храм любові».
Номінація «Поезія захисників і захисниць»:
І місце – Роман Дронюк «Падає цвіт»;
ІІ місце – Роман Твердохліб «До мами»;
ІІІ місце – Анатолій Булашенко «Моя Мама» та Володимир Рибчук «Сталеві матері».
Переможцем в особливій номінації “Вибір серцем” став Адам Таріфі (поезія “Мама Аділь – ти найкраща з усіх”).
Усіх переможців відзначать під час гала-концерту до Дня матері, який відбудеться 11 травня в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк.