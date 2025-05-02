Оприлюднили переможців обласного поетичного конкурсу “Материнське серце – храм любові”

Вже відомі переможці поетичного конкурсу “Материнське серце – храм любові”.

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Пише Правда.іф з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА.

На конкурс надійшло понад 100 віршованих творів. Кожен — щирий, глибокий, сповнений любов’ю до найріднішої людини — мами.

Переможцями стали:

Номінація «Учнівсько-студентська поезія»:

І місце – Вероніка Чуфус «Мамі»;

ІІ місце – Олександр Саманюк «Коли весна вдягається в святкові шати»;

ІІІ місце – Діана Пристай «Лагідна, ніжна, рідненька».

Номінація «Поезія дорослих»:

І місце – Тетяна Нємцева «Потонули соняхи у полотнах трав»;

ІІ місце – Іванна Байда «Простелила рушник»;

ІІІ місце – Галина Савків «Материнське серце – храм любові».

Номінація «Поезія захисників і захисниць»:

І місце – Роман Дронюк «Падає цвіт»;

ІІ місце – Роман Твердохліб «До мами»;

ІІІ місце – Анатолій Булашенко «Моя Мама» та Володимир Рибчук «Сталеві матері».

Переможцем в особливій номінації “Вибір серцем” став Адам Таріфі (поезія “Мама Аділь – ти найкраща з усіх”).

Усіх переможців відзначать під час гала-концерту до Дня матері, який відбудеться 11 травня в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк.