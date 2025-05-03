“Хата висить уже в повітрі”. Будинки у Косові можуть опинитися в річці Рибниця через зсуви ґрунту

Будинки на вулиці Зарічній у Косові, що на Івано-Франківщині, можуть опинитися в річці Рибниця через зсуви ґрунту. У квітні 2025 фундамент оселі Надії Тихонюк обвалився, а частина будівлі зараз звисає з урвища.

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Зі слів жінки, зсуви почалися у 2018 році. Тоді в Рибницю змило частину городу, саду й криницю. Місцеві жителі кажуть, що під загрозою перебувають десять хат. Водночас міський голова Косова Юрій Плосконос говорить наразі про ризик для двох будинків.

Який вигляд мають подвір’я і помешкання місцевих зараз та чи виділятимуть гроші на будівництво берегоукріплень у Косові — у матеріалі Суспільного.

“Хата висить уже, частина — у повітрі”

Зсув стався після дощів, каже місцева жителька Надія Тихонюк. Після цього кут її будинку “повис” у повітрі й з’явилися тріщини на стіні й фундаменті.

Наслідки обвалу ґрунту у Косові поблизу ріки Рибниця, 2025 рік. Суспільне Івано-Франківськ

“Частина будинку, напевно, 20%, звисає десь на півтора метра, тому що фундамент уже рухнув, і вона висить. Там далі стінка вже повністю валиться. Хата висить уже, частина — у повітрі”, — говорить Надія Тихонюк.

Жителька Косова Надія Тихонюк. Суспільне Івано-Франківськ

Будинку Надії Тихонюк — понад 60 років. В оселі жив її син, який закупив будівельні матеріали, і планував робити ремонт. Але наразі будівля пустує. Жінка мешкає зі своїм чоловіком у сусідньому будинку. Від урвища до нього — орієнтовно 25 метрів.

Надія Тихонюк поблизу свого будинку у Косові. Суспільне Івано-Франківськ

Наслідки обвалу ґрунту у будинку Надії Тихонюк. Суспільне Івано-Франківськ

За словами Надії Тихонюк, перший зсув ґрунту на її обійсті стався у 2018 році. Тоді у воду змило 35 соток її городу разом із садом, криницею та підсобними приміщеннями.

“Ми пообідали, я на другий поверх виходжу — і крик. У момент з’їхала стодола, стайня, туалет. Це в моменті стається, що ви не можете бути спокійні та знати, що йде велика біда. А опісля вже з’їхала криниця”, — пригадує жінка.

Наслідки обвалу ґрунту у Косові поблизу ріки Рибниця, 2025 рік. Суспільне Івано-Франківськ

У липні 2024 року вода знову підмила берег — добудова “пішла” у річку, каже Надія Тихонюк.

“І раз через раз зсовується вся глина. Вона йде в річку. Сунеться постійно. Я там, як на вулкані. Та й сусіди, які живуть за мною, теж неспокійні”, — говорить Надія Тихонюк.

Надія Тихонюк на березі ріки Рибниця. Суспільне Івано-Франківськ

“Однієї хати вже нема, купу садовини нема”

По сусідству з Надією Тихонюк живе 81-річна Любов Пасайлюк. З її слів, берег Рибниці почало підмивати у 2012 році, коли після повені помінялося річище.

“Велика повінь була — базу затопило на іншому березі. То вони відгородили себе і русло поміняли. І воно пішло під наш бік — почало ще гірше підмивати. Однієї хати вже нема, купу садовини нема”, — розповідає Любов Пасайлюк.

Жителька Косова Любов Пасайлюк. Суспільне Івано-Франківськ

Жінка каже: два роки тому у неї на городі з’явилася тріщина у ґрунті, а після зсуву, який стався два тижні тому, земля просіла на понад один метр. Від тріщини до її будинку — приблизно десять метрів.

“Це пішло тепер, після дощів, які були напередодні Вербної неділі. У неділю, 13 квітня, вже почало “їхати”. А на Великдень вже геть “поїхало”. Ми пускали курей туди, де зараз тріщина. Добре, хоч вчасно випустили їх на інший бік. А так думали: хай підросте трава, щоб кури мали де пастися. Вже нема де. Посадили ми город, але чи буде урожай з нього збиратися, чи будемо його доглядати — один Господь знає”, — говорить Любов Пасайлюк.

Тріщина на городі Любові Пасайлюк у Косові. Суспільне Івано-Франківськ

Її дочка Галина Стринадюк з 2018 року разом із сусідами зверталася щодо укріплення берега річки до голови Косівської міської ради, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а також до управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної військової адміністрації.

Наслідки обвалу ґрунту на городі Любові Пасайлюк. Суспільне Івано-Франківськ

“Це — порохова бочка”

“Одразу — до мера. Він приїхав, подивився, каже: “Добре, будемо робити. Все буде добре”. Що ми чуємо тепер? Що з 2023 року управління екології взяло на себе цей об’єкт, який мав би вже від 2018 до 2023 зробитися. Куди цим старим людям, які ціле життя цей садочок викохували, виростили своїми руками? Ми розуміємо, що воно дало нам життя, але це — порохова бочка”, — розповідає Галина Стринадюк.

Жителька Косова Галина Стринадюк. Суспільне Івано-Франківськ

У 2018 році у Косові була ще одна повінь. Сусід жінок Ігор Морфей каже, що тоді річка Рибниця “забрала” 50 метрів його саду.

Наслідки зсуву ґрунту в Косові. Суспільне Івано-Франківськ

“Вода підійнялася так, що мені страшно було. Цього року це зробилося за тиждень-два. Коли почали падати дощі — оце все і так пішло. Дощів не було, то воно десь трималося так до пів метра, до метра така тріщина була. А коли пішов дощ, ґрунт впав і посунувся. Це як урвало — то все зсунулося сюди, в ріку, і “попливло” за нею”, — говорить Ігор Морфей.

Житель Косова Ігор Морфей. Суспільне Івано-Франківськ

Реакція міськради щодо укріплення берега Рибниці

За словами голови Косівської громади Юрія Плосконоса, міськрада виготовила проєктно-кошторисну документацію для будівництва берегоукріплювальних споруд на річці Рибниця завдовжки 82 метри та заввишки шість метрів. Вартість проєкту становить 8 мільйонів 205 тисяч гривень.

Ріка Рибниця у Косові, 2025 рік. Суспільне Івано-Франківськ

“На ліквідацію наслідків потрібні досить великі гроші, які не у змозі виділити громада. Це — вище наших можливостей, тому ми звертаємося до бюджетів вищих рівнів. У подібних ситуаціях в різному ступені нам допомагали. У громаді розв’язали багато менш масштабних проблем, де також у зоні зсуву були дороги та будинки”, — пояснив Юрій Плосконос.

Косівський міський голова Юрій Плосконос. Суспільне Івано-Франківськ

Чи виділить Івано-Франківська ОВА гроші на укріплення берегів річки Рибниця у Косові

У 2023 році на виготовлення згаданої Юрієм Плосконосом проєкто-кошторисної документації управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної військової адміністрації спрямувало понад 300 тисяч гривень. Це — гроші з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, каже начальник управління Андрій Пліхтяк.

Наслідки обвалу ґрунту у Косові поблизу ріки Рибниця, 2025 рік. Суспільне Івано-Франківськ

На запитання, чи виділять у 2025 році гроші на будівництво берегозахисних споруд на річці Рибниця у Косові, начальник управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОВА відповів так: “Обласний фонд охорони навколишнього середовища формується від сплати екологічного податку. Основним наповнювачем в області була Бурштинська ТЕС. Через військову агресію РФ вона зазнала значних ушкоджень і надходження екоподатку зменшилося. Фінансування з цього фонду можливе, але все залежить від того, як відбуватиметься його наповнення і скільки грошей буде”.

Начальник управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОВА Андрій Пліхтяк. Суспільне Івано-Франківськ

Андрій Пліхтяк також додав, що у будь-якому разі Івано-Франківська ОВА “докладатиме максимум зусиль” для того, щоб розв’язати питання з берегоукріпленням у Косові. У червні 2025 року управління екології та природних ресурсів знатиме суму надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища. Тоді можна буде сформувати й затвердити перелік проєктів, на які спрямують гроші.