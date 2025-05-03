За минулу добу росіяни втратили на українській землі 1170 орків та 48 артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:
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-особового складу / personnel ‒ близько/ about 955470 (+1170) осіб / persons,
-танків / tanks ‒ 10745 (+4) од,
-бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22369 (+0) од,
-артилерійських систем / artillery systems – 27234 (+48) од,
-РСЗВ / MLRS – 1375 (+0) од,
-засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1153 (+1) од,
-літаків / aircraft – 370 (+0) од,
-гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
-БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 34665 (+126),
-крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+1),
-кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
-підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
-автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47003 (+121) од,
-спеціальна техніка / special equipment ‒ 3870 (+1)
Дані уточнюються
Бий окупанта! Разом переможемо!