Сьогодні на Івано-Франківщині проведуть в останню путь захисника Ковцуняка Василя

Нижньовербізька громада сьогодні, 3 травня, попрощається із полеглим героєм Василем Ковцуняком, який понад 11 років боронив українську землю від московитського окупанта, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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Прощання із героєм
- Чин похорону полеглого Героя – КОВЦУНЯКА Василя Васильовича розпочнеться у суботу, 3 травня о 10.00 годині в селі Мишин.
Просимо розділити з рідними скорботу втрати та гідно вшанувати пам’ять нашого Героя, йдеться в офіційному повідомлені на сторінці Нижньовербізької сільської ради.
Захисник помер внаслідок поранення, отриманого в зоні бойових дій.
Полеглий герой був бійцем 419 окремого стрілецького батальйону 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.