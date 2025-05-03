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Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Івано-Франківщині проведуть в останню путь захисника Ковцуняка Василя

Автор: Оксана Марушкевич
03/05/2025 08:34
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Нижньовербізька громада сьогодні, 3 травня, попрощається із полеглим героєм Василем Ковцуняком, який понад 11 років боронив українську землю від московитського окупанта, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Прощання із героєм

  • Чин похорону полеглого Героя – КОВЦУНЯКА Василя Васильовича розпочнеться у суботу, 3 травня о 10.00 годині в селі Мишин.

Просимо розділити з рідними скорботу втрати та гідно вшанувати пам’ять нашого Героя, йдеться в офіційному повідомлені на сторінці Нижньовербізької сільської ради.

Захисник помер внаслідок поранення, отриманого в зоні бойових дій.

Полеглий герой був бійцем 419 окремого стрілецького батальйону 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.