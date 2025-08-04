У Задністрянську зіткнулися BMW та Mercedes. ФОТО

Близько 14:17 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася в селі Задністрянськ на трасі Н-09 Мукачево – Івано-Франківськ – Львів.
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На місце події оперативно прибули працівники групи реагування поліції, пише Правда.
Встановлено, що зіткнулися автомобілі BMW, за кермом якого перебував 41-річний мешканець Івано-Франківська, та Mercedes, яким керувала 57-річна жінка.
У салоні «Mercedes» також перебував пасажир 1959 року народження. Їх обох — водійку та пасажира — доставлено до лікарні.
Водії тверезі. Наразі поліцейські продовжують працювати на місці та з’ясовують усі обставини аварії.