У НПП “Гуцульщина” заперечують побиття лісівника і ветерана Петра Пліхтяка

У своєму побитті чоловік звинувачує працівників національного природного парку “Гуцульщина”. Натомість директор парку Юрій Стефурак це заперечує і називає Петра Пліхтяка “аферюгою”.

Пише Правда.іф з посиланням на Суспільне.

Струс мозку, забій м’язів живота і щелепи — із такими травмами впродовж чотирьох днів перебуває в лікарні помічник лісничого у Косівському лісництві, що на Івано-Франківщині, ветеран 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Петро Пліхтяк. У своєму побитті чоловік звинувачує працівників національного природного парку “Гуцульщина”. Натомість директор парку Юрій Стефурак це заперечує і називає Петра Пліхтяка “аферюгою”.

Петро Пліхтяк та Юрій Стефурак розповіли свої версії подій.

Що каже Петро Пліхтяк

Петро Пліхтяк розповів, що напад на нього здійснили 29 липня о 14:30 троє працівників національного природного парку “Гуцульщина”. Він звинувачував їх у незаконній вирубці лісів на території парку та на межі із землями, які належать ДП “Ліси України”. Натомість чоловіки йому погрожували.

“Спочатку були словесні погрози. 11 липня я змушений був написати заяву в поліцію і в прокуратуру, що мені погрожують вбивством. У вівторок вони увірвалися на розсадник, адже їх вже почали допитувати після моїх заяв. І вони вже агресивно почали погрожувати. Я встиг непомітно фільмувати ці погрози і напади”, — пригадує Петро Пліхтяк.

Він каже, що не знає, де зараз телефон, на який він зафільмував побиття. Чоловік розповів, що в лікарні перебуватиме до наступного тижня. З його слів, медики зафіксували у нього струс мозку, забій м’язів живота і щелепи.

Що каже директор НПП “Гуцульщина” Юрій Стефурак

У коментарі Суспільному директор національного природного парку “Гуцульщина” Юрій Стефурак сказав, що працівники НПП жодного стосунку до побиття Петра Пліхтяка не мають — чоловік імітував побиття та сам спровокував конфлікт.

Керівник нацпарку звинувачує Петра Пліхтяка у причетності до незаконної вирубки лісів, коли той до повномасштабного вторгнення РФ був на посаді головного лісничого та керівника Косівського лісництва.

“Це — аферюга з найбільшої букви, яка є, оцей Петро. Ми маємо з ним стосунки тривалі роки. Він “іде по головах”. Вони захопили нашу територію на понад 800 гектарів. Ми мали з ним понад 60 судових засідань Це все фальш. Він відібрав здоров’я в мене і в людей. Ніхто його не бив — це гарантія. Що в нього там є і звідки взялося, я не знаю. Але все це — неправда. Він зірвав колодку, прийшов у наш розсадник щось робити й доводить, що це — їхня територія”, — розповів Юрій Стефурак.

У секторі комунікацій поліції в Івано-Франківській області Суспільному відповіли, що справою про побиття Петра Пліхтяка займається Державне бюро розслідувань.

Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до речниці ДБР Тетяни Сапьян. На момент публікації матеріалу відповіді не отримали.