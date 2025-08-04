Дрони СБУ уразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю

Українські безпілотники вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю.
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Про це повідомила 4 серпня Служба безпеки України.
Цієї ночі безпілотники ЦСО «А» СБУ «завітали» на військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі.
Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один — пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.
Ворог зазнав значних збитків. За даними СБУ, тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн.
У результаті спецоперації ЦСО «А» СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.
«Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі!» — сказано в повідомленні СБУ.