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Дрони СБУ уразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю
Диван на коліщатках в темній вітальні

Дрони СБУ уразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю

Автор: Олег Мамчур
04/08/2025 15:31
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Українські безпілотники вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю.

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Про це повідомила 4 серпня Служба безпеки України.

Цієї ночі безпілотники ЦСО «А» СБУ «завітали» на військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі.

Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один — пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

Ворог зазнав значних збитків. За даними СБУ, тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн.

У результаті спецоперації ЦСО «А» СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.

«Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі!» — сказано в повідомленні СБУ.