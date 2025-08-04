Коні дають спокій: як на Косівщині проводять іпотерапію для воїнів

Другий рік у центр гуцульського коня «Гуцулик» приїздять військові, аби покататися на конях. Адже іпотерапія – дуже дієвий спосіб реабілітації.

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Двічі на місяць старається привозити сюди своїх підопічних і Наталія Тарабалка, мама загиблого пілота, яка в пам’ять про сина відкрила оздоровчий центр «Тепло крилатої душі». Про своїх коней при центрі, каже пані Наталя, вони поки що лише мріють, тому їздять на Косівщину.

Цього разу покататися на конях військові приїхали зі своїми рідними, пише Репортер.