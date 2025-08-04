Франківець у своєму тіктоці показав схему шахрайства через телефонні дзвінки

Франківець опублікував запис телефонної розмови, у якій шахрай намагається видурити в нього персональні дані та кошти.

Пишуть Версії.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Шахрай представився працівником псевдокомпанії «Імідж Клуб»

Він повідомив франківцю про нібито грошовий виграш і переконував надати особисті дані та оплатити товар для отримання призу.

“Ви в списку переможців акції від нашої компанії. Вам призначено виплату в розмірі 380 тисяч гривень. Номер телефону було обрано шляхом комп’ютерної генерації, і це стало підставою для присвоєння вам статусу «переможця»”, – повідомили франківцю.

Для оформлення документів чоловіку запропонували заповнити анкету, в якій потрібно вказати дату народження, адресу проживання та вибрати банк для переказу коштів.

“Ми відправляємо документи з посилкою, з товаром. За товар потрібно буде заплатити на пошті. Це приблизно 600–700 гривень”, – наполягав шахрай.

Франківець кілька разів намагався з’ясувати деталі — яка саме компанія відправляє посилку, який товар пропонується, чи можливо ознайомитися з переліком продукції. У розмові шахрай наголошує, що виплата грошового призу буде здійснена лише після того, як абонент отримає посилку. Після цього протягом 48 годин на карту має бути зараховано виграш.

Відео з прикладом шахрайської схеми по телефону стало вірусним у мережі та вже зібрало десятки тисяч переглядів.