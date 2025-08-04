Сергій Притула учетверте став батьком

Волонтер і колишній шоумен Сергій Притула оголосив, що став батьком учетверте. У них із дружиною Катериною 1-го серпня в Києві народився син, якого назвали Марком.

Про це щасливий татко повідомив у соцмережах.

“+1 маленький українець. Марко Сергійович Притула. Марко народився того дня, коли Київ був у черговій жалобі за загиблими від російської атаки. Понад три десятки людей, серед яких п’ятірко дітей… це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати. Бо немає під час такого горя чужих дітей. Це наші діти. Наші сльози. Наш спільний біль”, – зізнався Сергій.

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“Поряд з тим, для мене поява Марка, як і будь-якої іншої дитини в Україні, на світ – це щось, що наперекір планам і бажанням ворогів. Ми були, ми є, ми будемо. Ми будемо народжуватись попри їхнє бажання нашого зникнення. Будемо співати колискові попри виття сирен. І, з Божою поміччю, виплекаємо найсильніше покоління українців – загартованих, з хорошою пам’яттю і геном стійкості”, – наголосив Притула.

“Дякую Катрусі за здійснення спільної мрії та відновлення балансу хлопчиків та дівчаток у нашій сім’ї)). Лікарям за чуйність та турботливість. Марку за те, що не створював мамі клопотів під час пологів. Щира дяка Силам Оборони України за захист нового життя. Щасливої долі, Марко! Як би далі не було складно, але ти народився у найкращій країні на планеті Земля. Тож вирости її гідним сином!”, – підсумував волонтер. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сергій Притула (@siriy_ua)

Як відомо, від першого шлюбу Притула виховує 17-річного сина Дмитра. У нинішньому шлюбі у Сергія тепер троє дітей: 8-річна Соломія, 4-річна Стефанія і новонароджений Марко.

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