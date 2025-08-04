Рідкісний випадок у трансплантології: франківець став донором печінки для своєї дружини

43-річна Віра Стужук з Івано-Франківська все своє доросле життя не почувала себе здоровою людиною.
Проблеми по гінекології, біль у шлунку, надто часті застуди та слабкість. Медики десятилліттями підліковували жінку, утім встановити істинну причину хворобливості не могли, повідомляють на сторінці Першого медичного об’єднання Львова.
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Торік стан Віри погіршився. З’явився сильний свербіж. Крім цього, шкіра пожовтіла. Тож жінка знову почала обстежуватися.
Спеціалістам Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова таки вдалося встановити первинний діагноз – вроджене аутоімунне захворювання. Імунна система Віри помилково атакує власні клітини, вважаючи їх чужорідними. Зрештою це призвело до цирозу печінки і врятувати жінку могла лише пересадка органу.
Пацієнтку поставили в лист очікування на орган від посмертного донора. І про всяк випадок почали перевіряти чоловіка Віри Сергія на сумісність та відповідність критеріям родинного донорства.
«З лютого вона стала зовсім іншою — ніби не моя дружина, а просто людина без емоцій, без енергії, їй було дуже важко… Стати донором — я прийняв це рішення за секунду. Бо це ж моя дружина. Я не міг інакше», — розповідає Сергій.
Взагалі за статистикою лише 25% людей можуть стати донорами за життя. На це впливає багато факторів, серед яких об’єм та анатомія печінки – чи можна її розділити на 2 частини.
Чоловік Віри, який має ту ж саму групу крові що і дружина, підійшов за всіма критеріями. Все минуло успішно. Зараз подружжя відновлюється після операцій.