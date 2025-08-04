Рідкісний випадок у трансплантології: франківець став донором печінки для своєї дружини

43-річна Віра Стужук з Івано-Франківська все своє доросле життя не почувала себе здоровою людиною.

Проблеми по гінекології, біль у шлунку, надто часті застуди та слабкість. Медики десятилліттями підліковували жінку, утім встановити істинну причину хворобливості не могли, повідомляють на сторінці Першого медичного об’єднання Львова.

Торік стан Віри погіршився. З’явився сильний свербіж. Крім цього, шкіра пожовтіла. Тож жінка знову почала обстежуватися.

Спеціалістам Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова таки вдалося встановити первинний діагноз – вроджене аутоімунне захворювання. Імунна система Віри помилково атакує власні клітини, вважаючи їх чужорідними. Зрештою це призвело до цирозу печінки і врятувати жінку могла лише пересадка органу.

Пацієнтку поставили в лист очікування на орган від посмертного донора. І про всяк випадок почали перевіряти чоловіка Віри Сергія на сумісність та відповідність критеріям родинного донорства.

«З лютого вона стала зовсім іншою — ніби не моя дружина, а просто людина без емоцій, без енергії, їй було дуже важко… Стати донором — я прийняв це рішення за секунду. Бо це ж моя дружина. Я не міг інакше», — розповідає Сергій.

Взагалі за статистикою лише 25% людей можуть стати донорами за життя. На це впливає багато факторів, серед яких об’єм та анатомія печінки – чи можна її розділити на 2 частини.

Чоловік Віри, який має ту ж саму групу крові що і дружина, підійшов за всіма критеріями. Все минуло успішно. Зараз подружжя відновлюється після операцій.