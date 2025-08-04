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У Франківську на Шевченка відкрили Католицький садок св. Василія Великого ФОТОРЕПОРТАЖ/ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську на Шевченка відкрили Католицький садок св. Василія Великого. ФОТОРЕПОРТАЖ/ВІДЕО

Автор: Петро Якимчук
04/08/2025 13:35
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Урочисте відкриття та освячення Католицького садочка святого Василія Великого здійснив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук, пише Правда ІФ

Сьогодні, 4 серпня, у Івано-Франківську по вулиці Шевченка 16, у колишній “резиденції митрополитів” відкрили дошкільний навчальний заклад.

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Церковна дія на відкритті дитячої кімнати
Освячення садочка Блаженнішим Святославом

У садочку зможе навчатися 60-70 дітей. Є різновікові групи. Усього у садочку Василя Великого є чотири групових осередки, які названі на честь митрополитів УГКЦ.

Табличка Груповий осередок №1 Юліан Пелеш
Сучасний інтер'єр з зеленими кріслами та диваном.
Табличка Груповий Осередок №4 Григорія Хомишина
Діти малюють у класі під наглядом вчителів.
Іграшкові автомобілі на дитячій полиці-гаражі
Дівчинка вишиванка малює за столом
Діти малюють у дитячому садку.

У підвалі будівлі обладнане укриття для дітей та персоналу. Незабаром на подвір’ї садочку з’являться дитячі майданчики для ігор.

Старовинний підземний кам'яний коридор зі склепінням.
Дитяча кімната з ігровим килимом у підвалі.
Підвальне приміщення з дитячими іграшками на столах.
Вітальня з цегляними та кам'яними стінами
Стара цегляна будівля з червоним дахом і деревами.

Блаженніший Святослав зазначив, що цей історичний, священний простір церква передала дітям

Священнослужитель з посохом та атрибутикою
Блаженніший Святослав

“Ми тішимося, що спадщина архітектурна, культурна, національна є збережена і передається наступному поколінню. Гадаю, що Митрополит Андрей Шептицький з небес радіє цій події і благословляє всіх діточок, батьків та працівників садочка” – сказав Глава УГКЦ

Табличка дитсадка св. Василія Великого, УГКЦ
Меморіальна дошка митрополитів на будівлі Івано-Франківська.
Дитяча кухня та іграшки на килимі
Іграшковий гараж з машинками у дитячій кімнаті
Дитяча спальня з чотирма ліжками в ряд
Дитяча постіль з мультяшними тваринами в ліжку.
Світла дитяча ігрова кімната з меблями

Блаженніший подякував усім причетним до становлення нового садочка.

Вчіть дітей берегти Божі дари, нехай цей простір для вас буде справді Богом благословенним, щоб тут замешкали ангели Божі разом з нашими ангелятками-діточками. Нехай усяке добро проростає. а зло оминає цей дім десятими дорогами, – зазначив Блаженніший

Діти вишивають і малюють в класі.
Діти вишивають у вишиванках за столом.
Діти у вишиванках малюють у класі
Діти вишиванки малюють у класі садочку
Діти малюють у дитячому садку.
Дитяча кімната з ліжечками і іграшками.
Священник тримає золоте розп'яття на вишитій тканині.
Люди біля історичної будівлі
Історична будівля з арочними вікнами та балконом.
Будівля з огорожею, вулиця, люди на тротуарі
Священники спілкуються на вулиці біля автомобіля
Священник з мікрофоном у руці проголошує промову.
Православні священнослужителі на церковній службі.
Церковна служба з двома священиками в рясах.
Грамота в оздобленій рамці з печаткою і підписом.
Священник благословляє приміщення дитячого садка
Священики у коридорі, чоловіки в костюмах поруч.
Люди у коридорі під час події
Люди на заході з іконою Богородиці
Люди в українському національному одязі на заході.
Табличка Груповий Осередок №3 Шептицького
Жінка з мікрофоном на церемонії з духовенством
Привітання гостей у вишиванках з хлібом і квітами.
Діти в костюмах ангелів на сходах церкви.
Люди на вулиці, священик у чорній одежі
Діти у вишиванках в класі біля вікна
Священник посміхається, стоячи поруч із жінкою