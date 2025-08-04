У Франківську на Шевченка відкрили Католицький садок св. Василія Великого. ФОТОРЕПОРТАЖ/ВІДЕО

Урочисте відкриття та освячення Католицького садочка святого Василія Великого здійснив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук, пише Правда ІФ

Сьогодні, 4 серпня, у Івано-Франківську по вулиці Шевченка 16, у колишній “резиденції митрополитів” відкрили дошкільний навчальний заклад.

Освячення садочка Блаженнішим Святославом

У садочку зможе навчатися 60-70 дітей. Є різновікові групи. Усього у садочку Василя Великого є чотири групових осередки, які названі на честь митрополитів УГКЦ.

У підвалі будівлі обладнане укриття для дітей та персоналу. Незабаром на подвір’ї садочку з’являться дитячі майданчики для ігор.

Блаженніший Святослав зазначив, що цей історичний, священний простір церква передала дітям

Блаженніший Святослав

“Ми тішимося, що спадщина архітектурна, культурна, національна є збережена і передається наступному поколінню. Гадаю, що Митрополит Андрей Шептицький з небес радіє цій події і благословляє всіх діточок, батьків та працівників садочка” – сказав Глава УГКЦ

Блаженніший подякував усім причетним до становлення нового садочка.