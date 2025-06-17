Івано-Франківськ передав 210 FPV-дронів для ЗСУ завдяки “Бюджету участі”

Місто передало чергову партію вкрай необхідних FPV-дронів нашим військовим. Ці “очі” в небі, як їх називають на фронті військові, стануть ще одним інструментом для захисту життів наших воїнів та ефективного знищення ворога.

Це стало можливим завдяки реалізації проектів “Бюджету участі” Івано-Франківської міської ради. Саме завдяки активності громади та цілеспрямованому спрямуванню коштів на підтримку ЗСУ, вдалося закупити 210 FPV-дронів для наших захисників, які вже відправилися до семи різних підрозділів ЗСУ.

“Цьогоріч “Бюджет участі” був направлений саме на допомогу ЗСУ. Сьогодні ми передаємо тільки частину допомоги, яку вдалося акумулювати за рахунок міської ради. Це 210 FPV-дронів на 7 дюймів. Сьогодні сім підрозділів ЗСУ отримають ці дрони. Кожен з підрозділів уже з нетерпінням чекає, адже ми зараз бачимо, що відбувається. Наступ ворога на всіх ділянках, і саме FPV-дрони зараз тримають оборону та допомагають нашим військовим зберігати не лише їхні життя, але й знищувати ворога”, – зазначає координаторка програми “Бюджету участі” Івано-Франківської міської ради Вікторія Пицюк.

З 82 ініціатив, що будуть реалізовані, 42 проекти повністю присвячені нашим військовим і профінансовані без традиційного голосування. Це рішення значно прискорює та спрощує надання необхідної допомоги на фронт. Приємно зазначити, що деякі з цих військових проектів, як-от передача FPV-дронів, вже успішно втілені в життя.

Василь Ткачук, автор одного з проектів “Бюджету участі”, поділився своїми враженнями від реалізації проекту та подякував за можливість допомагати військовим.

“Дякую за те, що ми мали можливість взяти дрони ці й передати хлопцям для, скажімо так, невідкладної справи, бо на даний момент їм треба допомагати. Перший раз приймаю участь, але дякувати Богу, все добре. 500 тисяч гривень виграли. Не вперше передаємо, але з цього проєкту вперше”, — ділиться Василь Ткачук.

Не перший рік до проекту “Бюджету участі” участі долучається староста Драгомирчанського старостинського округу Марія Крамар. Цього року знову вирішила долучитись, адже допомагати військовим наразі пріорітет номер один.

“Минулого року була озвучена категорія «інші», і ми перші подали на дрони і отримали їх за «Бюджету участі» і отримали більше як 3000 голосів, і отримали 30 дронів, які були доставлені нашим хлопцям. Цього року ми знову скористалися можливістю, проєктантів було більше, але, завдячуючи мерії Руслану Романовичу, не було потреби голосувати. І ми ці дрони отримали без голосування”, — говорить Марія Крамар.

Військовослужбовці розповіли про важливість FPV-дронів на фронті. Зокрема, наголосили, що кожен переданий дрон це чиєсь врятоване життя. А кожне його влучне попадання— знищений ворог.

“Важливість FPV-дронів в умовах сучасної війни переоцінити неможливо. І те, що надходження цих засобів відбувається з різних джерел: і від органів місцевого самоврядування, і від волонтерів, іноземних фондів, від наших партнерів із-за кордону. Саме це дає нам можливість утримувати умовно паритет на полі бою і відповідно працювати над досягненням цілей, які були заявлені командиром Сил безпілотних систем, щоб створити смугу враження. Тому, звичайно, ми вдячні і розраховуємо на подальшу підтримку і допомогу”,— розповідає військовий 12 бригади спецпризначення Нацгвардії «Азов» Мирослав Федорків.

Отож, завдяки реалізованим проектам “Бюджету участі” вдалось передати: 30 дронів для 12 Бригади НГУ АЗОВ, 30 дронів для 8 окремого гірсько-штурмового батальйону, 30 дронів для 109 ОГШБ 10 ОГШБр, 30 дронів для 102 Бр ТРО, 30 дронів для бригади тактичної авіації, 30 дронів для 56 окремої мото-піхотної бригади, 30 дронів для підрозділу АРКАН 108 ОГШБ 10 ОГШБр.

“З бюджету участі міської ради передається для потреб нашої 102-ї окремої бригади ТРО 30 FPV-дронів, які будуть робити запальну роботу на нашому Запорізькому напрямку. Вони, скоріше за все, будуть використовуватись як дрони-камікадзе, дуже вибухові подарунки нашим ворогам”, — каже офіцер відділення комунікації 102 окремої бригади сил ТРО Ростислав Рудзинський.

Міський голова каже, що 42 проекти було подано на підтримку ЗСУ. Він наголошує, що кожен проект, який допомагає військовим, отримує повну підтримку від міста. Прикладом цього є чергова передана допомога військовим.