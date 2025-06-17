На Прикарпатті затримали грабіжників, які грабували перехожих

Події трапились 13 та 14 червня. Трьох грабіжників розшукали — підозрюваних взяли під варту.

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Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

У першому випадку повідомлення про пограбування до поліцейських надійшло від мешканця Підгайчиківської громади.

Зі слів 40-річного заявника, посеред вулиці в селі Корнич, до нього підбіг невідомий чоловік та відібрав сумку, у якій знаходилось 11 тисяч гривень. Опісля, покинув місце злочину.

За описом зовнішності нападника, поліцейські затримали 29-річного мешканця Коломийської громади. Затриманий раніше судимий за вчинення майнових злочинів.

Поліціянти вилучили частину викрадених коштів, іншу частину, зловмисник витратив на власні потреби.

Уже наступного дня група молодиків пограбували 30-річного мешканця Львівської області. При спілкуванні з поліцейськими потерпілий розповів, що опівночі неподалік місцевого магазину, що у Коломиї, двоє чоловіків безпричинно побили його та відкрито заволоділи рюкзаком з особистими речами.

Потерпілий зумів описати нападників. Відтак вдалось встановити особи грабіжників. Йдеться про двох 18-річних товаришів, місцевих мешканців. Їх затримали у районному центрі.

Частину викраденого правоохоронці вилучили.

Слідчі територіального підрозділу поліції затримали нападників в процесуальному порядку. Нападникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Йдеться про грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання — до 10 років позбавлення волі.