Івано-Франківський «Ураган» шукає нового партнера для продовження існування

Івано-франківський футзальний клуб НФК «Ураган» офіційно повідомив про завершення співпраці зі своїм багаторічним генеральним партнером.

Причина — об’єктивна: у зв’язку з війною значна частина ресурсів колишнього мецената спрямована на підтримку держави, що нині є першочерговим завданням, пише Ратуша з посиланням на пресслужбу клубу.

У клубі щиро подякували партнеру за роки довіри, спільні перемоги, стабільність і допомогу, яка дозволила «Урагану» пройти складний шлях становлення, здобути визнання на всеукраїнському й міжнародному рівнях, виховати цілу плеяду спортсменів.

Попри складні обставини, «Ураган» продовжує свою місію: розвивати спорт, надихати молодь і дарувати вболівальникам незабутні емоції. Саме тому клуб відкритий до нової співпраці та розпочинає пошук генерального партнера, а також меценатів, які готові підтримати команду у важливий момент.

У «Урагані» вірять: разом із новими партнерами зможуть продовжити славну футзальну традицію Івано-Франківська, прославляючи місто на спортивній мапі України та Європи.