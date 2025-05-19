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Івано-Франківськ посідає 16 місце у рейтингу прозорості міст, Transparency International Ukraine
Диван на коліщатках в темній вітальні

Івано-Франківськ посідає 16 місце у рейтингу прозорості міст, Transparency International Ukraine

Автор: Олег Мамчур
19/05/2025 14:36
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Transparency International Ukraine вкотре проаналізували “прозорість” влади сотні міст в Україні. Івано-Франківськ посідає 16 місце у рейтингу та залишається “частково прозорим”.

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Експерти оцінили “прозорість” 100 найбільших міст з 21 області за 70 індикаторами у семи сферах. Як зазначив виконавчий директор TI Ukraine Андрій Боровик, чимало показників для аналізу відповідають європейським вимогам, пише Правда.

Івано-Франківськ посів 16 місце у рейтингу, набравши 60,5 балів та підтвердивши тогорічний статус “частково прозорого”.

Показники, які негативно вплинули на оцінку міста:

  • відсутність відеозаписів засідань виконавчого комітету та комісій
  • відстуність інформації про проведення бюджетних слухань
  • не публікуються всі питання зі сесії міської ради
  • відстуній орган з внутрішнього контролю та аудиту діяльності підрозділів міської ради
  • не проводилися аукціони для продажу прав на розміщення об’єктів сезонної торгівлі та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності не проводилися
  • та інші

“Частково прозорими” також є Коломия, яка опинилася у рейтингу вище Франківська, та Калуш, який посідає 23 місце.

“Найпрозорішим” містом України експерти назвали Чернівці.

Довідково: Transparency International Ukraine – акредитований представник глобального руху Transparency International. З 2012 року TI Ukraine допомагає Україні ставати сильнішою. Організація комплексно підходить до розробки та впровадження змін задля зниження рівня корупції в окремих сферах. ТІ Ukraine започаткувала програму “Transparent cities/Прозорі міста” у 2017 році. Її мета –  подолати корупцію на місцевому рівні та запровадити належні практики прозорості та підзвітності.