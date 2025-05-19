Івано-Франківськ посідає 16 місце у рейтингу прозорості міст, Transparency International Ukraine

Transparency International Ukraine вкотре проаналізували “прозорість” влади сотні міст в Україні. Івано-Франківськ посідає 16 місце у рейтингу та залишається “частково прозорим”.
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Експерти оцінили “прозорість” 100 найбільших міст з 21 області за 70 індикаторами у семи сферах. Як зазначив виконавчий директор TI Ukraine Андрій Боровик, чимало показників для аналізу відповідають європейським вимогам, пише Правда.
Івано-Франківськ посів 16 місце у рейтингу, набравши 60,5 балів та підтвердивши тогорічний статус “частково прозорого”.
Показники, які негативно вплинули на оцінку міста:
- відсутність відеозаписів засідань виконавчого комітету та комісій
- відстуність інформації про проведення бюджетних слухань
- не публікуються всі питання зі сесії міської ради
- відстуній орган з внутрішнього контролю та аудиту діяльності підрозділів міської ради
- не проводилися аукціони для продажу прав на розміщення об’єктів сезонної торгівлі та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності не проводилися
- та інші
“Частково прозорими” також є Коломия, яка опинилася у рейтингу вище Франківська, та Калуш, який посідає 23 місце.
“Найпрозорішим” містом України експерти назвали Чернівці.
Довідково: Transparency International Ukraine – акредитований представник глобального руху Transparency International. З 2012 року TI Ukraine допомагає Україні ставати сильнішою. Організація комплексно підходить до розробки та впровадження змін задля зниження рівня корупції в окремих сферах. ТІ Ukraine започаткувала програму “Transparent cities/Прозорі міста” у 2017 році. Її мета – подолати корупцію на місцевому рівні та запровадити належні практики прозорості та підзвітності.