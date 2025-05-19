Івано-Франківськ посідає 16 місце у рейтингу прозорості міст, Transparency International Ukraine

Transparency International Ukraine вкотре проаналізували “прозорість” влади сотні міст в Україні. Івано-Франківськ посідає 16 місце у рейтингу та залишається “частково прозорим”.

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Експерти оцінили “прозорість” 100 найбільших міст з 21 області за 70 індикаторами у семи сферах. Як зазначив виконавчий директор TI Ukraine Андрій Боровик, чимало показників для аналізу відповідають європейським вимогам, пише Правда.

Івано-Франківськ посів 16 місце у рейтингу, набравши 60,5 балів та підтвердивши тогорічний статус “частково прозорого”.

Показники, які негативно вплинули на оцінку міста:

відсутність відеозаписів засідань виконавчого комітету та комісій

відстуність інформації про проведення бюджетних слухань

не публікуються всі питання зі сесії міської ради

відстуній орган з внутрішнього контролю та аудиту діяльності підрозділів міської ради

не проводилися аукціони для продажу прав на розміщення об’єктів сезонної торгівлі та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності не проводилися

та інші

“Частково прозорими” також є Коломия, яка опинилася у рейтингу вище Франківська, та Калуш, який посідає 23 місце.

“Найпрозорішим” містом України експерти назвали Чернівці.

Довідково: Transparency International Ukraine – акредитований представник глобального руху Transparency International. З 2012 року TI Ukraine допомагає Україні ставати сильнішою. Організація комплексно підходить до розробки та впровадження змін задля зниження рівня корупції в окремих сферах. ТІ Ukraine започаткувала програму “Transparent cities/Прозорі міста” у 2017 році. Її мета – подолати корупцію на місцевому рівні та запровадити належні практики прозорості та підзвітності.