У гірських районах Прикарпаття вирує справжня зима

На гірських ділянках державного кордону України з Румунією, зокрема в селі Шибене Верховинського району, вирує справжня зима. Прикордонники фіксують температуру повітря до – 3 градусів за Цельсієм, швидкість вітру 5-7 м/с та мокрий сніг.

Пише Правда.іф з посиланням на Чернівецький прикордонний загін.

“Тож застерігаємо потенційних порушників від спроб незаконного перетину державного кордону, а громадян, які планують туристичні походи, за можливості, відкласти їх на більш теплий період”, – йдеться у дописі.

На фото прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Шибени» Чернівецького прикордонного загону (19 травня 2025 року).