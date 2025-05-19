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У гірських районах Прикарпаття вирує справжня зима

Автор: Оксана Марушкевич
19/05/2025 14:03
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На гірських ділянках державного кордону України з Румунією, зокрема в селі Шибене Верховинського району, вирує справжня зима. Прикордонники фіксують температуру повітря до – 3 градусів за Цельсієм, швидкість вітру 5-7 м/с та мокрий сніг.

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Пише Правда.іф з посиланням на Чернівецький прикордонний загін.

“Тож застерігаємо потенційних порушників від спроб незаконного перетину державного кордону, а громадян, які планують туристичні походи, за можливості, відкласти їх на більш теплий період”, – йдеться у дописі.

На фото прикордонний наряд відділу прикордонної служби «Шибени» Чернівецького прикордонного загону (19 травня 2025 року).