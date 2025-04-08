Івано-Франківськ – у ТОП-5 міст України за розвитком ІТ-галузі

Керівництво міста та представники IT-кластеру обговорили стратегічну співпрацю для перетворення Івано-Франківська на провідний технологічний хаб, що приваблює інноваційний бізнес та висококваліфікованих спеціалістів

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

В Івано-Франківську відбувся стратегічний бізнес-сніданок за участю міського голови Руслана Марцінківа, його заступника Святослава Никоровича та представників місцевого IT-кластеру, присвячений розвитку цифрової екосистеми міста. Зустріч стала платформою для обговорення перспектив співпраці муніципалітету з технологічним сектором, що активно розвивається попри виклики воєнного часу, пишуть Версії.

Заступник міського голови Святослав Никорович підкреслив стратегічне значення IT-галузі для економіки Івано-Франківська:

“В нас сьогодні бізнес-сніданок з IT-кластером. Оскільки ми вважаємо, що треба приділяти увагу креативному бізнесу, іноваційному бізнесу, тому бізнесу, який придумує щось нове і створює невидиму, але додану вартість. Тому IT-кластер – це дуже потужна річ в нашому місті. Ми дуже раді, що в нас є кілька університетів, які готують IT-спеціалістів. Ми ж розумієм, що ця епоха цифрового світу. І ми, як місто, повинні дуже тісно співпрацювати з кожною IT-компанією, яка є в нашому місті, і створювати умови для того, щоби ці нові компанії з’являлись в нашій громаді”.

Одним із найвагоміших учасників зустрічі став представник найбільшої IT-компанії України. Михайло Шелудяков, координатор Івано-Франківської локації компанії “EPAM Systems”, розповів про масштаби діяльності свого підприємства та важливість регіональної присутності:

“Компанія “EPAM Systems” є найбільшою IT-компанією в Україні, тобто в цілому це приблизно 60 тисяч спеціалістів у всьому світі. 50+ країн охоплення. В Україні ми зараз представляємо приблизно 10 тисяч IT-фахівців. Покриваються найбільші міста-мільйонники. І також присутність в менших містах, в даному випадку Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Хмельницький, Тернопіль, Вінниця і тд.”

Важливим фактором успіху Івано-Франківська на технологічній мапі України стало значне зростання кількості IT-спеціалістів, яке відбулося за останні роки. Ірина Дарвай, виконавчий директор Івано-Франківського IT-кластера, повідомила, що чисельність технологічних фахівців в області збільшилася з 3000 до 5000 осіб, що суттєво посилило позиції міста як технологічного хабу.

“Івано-Франківський IT-кластер проводить традиційну зустріч з владою. Ми зустрічаємося з своєю спільнотою для того, щоб скоординувати свої дії й визначити наші напрямки. Погодити якоюсь мірою для розвитку IT-ком’юніті в Івано-Франківську, і для того, щоби зробити Івано-Франківськ найкращою локацією для IT-фахівців”, – підкреслила Ірина Дарвай. Підсумовуючи результати зустрічі, міський голова Руслан Марцінків висловив гордість за досягнення Івано-Франківська у сфері технологій та відзначив його входження до п’ятірки найрозвиненіших IT-міст України, поряд із такими мегаполісами як Київ, Львів та Дніпро: “Для нас надзвичайно важливо, що IT-сфера розвивається, і Івано-Франківськ став містом IT-шників, і Франківськ є в п’ятірці міст найбільших IT-компаній. Для нас – це дуже поважно, тому що бути зі Львовом, Києвом, з Дніпром, – Франківськ є набагато менше місто, але IT-компаній в нас є достатньо, і йде розвиток.”

Крім технологічних питань, учасники зустрічі обговорили аспекти соціальної відповідальності ІТ-бізнесу та можливості спільних проєктів для розвитку міської інфраструктури.

“Ми пропрацювали ті ідеї, які ми спільно пропрацюємо для міста, для громади. Тобто в першу чергу говорили про соціальну відповідальність. І IT-сектор, бачите розуміє, і про вшанування наших Героїв. Розуміють й про інші потреби міста і готові долучатися до різних проєктів”, – зазначив Руслан Марцінків.

Результати зустрічі свідчать про формування потужної синергії між муніципальною владою та технологічним бізнесом, що створює сприятливі умови для подальшого цифрового розвитку Івано-Франківська та зміцнення його статусу як одного з провідних технологічних центрів України.