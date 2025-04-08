На Прикарпатті судили чоловіка, який повідомив про замінування ресторану в центрі міста

Нещодавно Коломийський міськрайонний суд виніс вирок уродженцю с. Струпків Отинійської ТГ за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.
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Як йдеться в матеріалах справи, 26 листопада 2024 року чоловік перебував у нетверезому стані за місцем свого проживання. Об 11:18 зателефонував на спецлінію оператора «102», пише ГК.
Обвинувачений здійснив завідомо неправдиве повідомлення про замінування закладу харчування «Хата Багата», який розташований у м. Івано-Франківськ по вул. Бельведерська 2 а. Тобто повідомив про підготовку вибуху, що загрожувало загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.
Як наслідок, був порушений звичний режим роботи закладу та працівників, які перебували у ньому. Також була дестабілізована діяльність служб екстреного реагування.
В судовому засіданні обвинувачений вину визнав і щиро розкаявся.
Дослідивши усі матеріали справи, суд вирішив визнати чоловіка винним у вчиненні злочину та призначити йому 2 роки позбавленням волі. Однак реальний термін покарання замінили на рік умовного.