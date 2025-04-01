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Диван на коліщатках в темній вітальні

Івано-Франківська громада віддасть шану полеглому захиснику Демківу Івану

Автор: Оксана Марушкевич
01/04/2025 17:30
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ДІМ РІА
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У боротьбі за Україну загинув солдат з Івано-Франківської громади Іван Демків, із села Підпечери.

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Повідомляє міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Правда.іф

У середу, 2 квітня о 18 годині буде панахида за загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3.

У четвер, 3 квітня об 11 годині розпочнеться прощання з Іваном в церкві Різдва Христового (с. Підпечери, вул. Богдана Хмельницького, 10).

Поховають воїна на кладовищі села Підпечери.