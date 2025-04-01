На Прикарпатті знайшли ще два малюнки Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла. ФОТО

На Прикарпатті, у Бовшівській гімназії, вчителі знайшли ще два малюнки Дмитра Коцюбайла, які він створив у молодших класах. Їх розмістили у музеї Героя.

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Про це кореспонденту Укрінформу розповіла директорка Бовшівської гімназії імені Дмитра Коцюбайла, Оксана Курдидик.

«Ми знайшли у школі ще два малюнки Дмитра серед дитячих робіт минулих років. Очевидно, це – ілюстрації до творів із зарубіжної літератури. Вони були створені ще в початкових класах і підписані Дмитром. Нині ми їх виставили у музеї Героя», – зазначила Курдидик.

За її словами, загалом у музеї Героя України Дмитра Коцюбайла зберігають 25 дитячих малюнків Дмитра.

«Ми ще маємо в музеї мольберт Дмитра, за яким він малював. Його нещодавно для музею віддала його бабуся», – додала директорка.

Також, тут зберігають марку з портретом Дмитра Коцюбайла, яку створив харківський художник Андрій Пальваль. Освітяни запевняють, що ця марка має лімітований випуск і не передбачена для продажу.

Відомо, що Музей Героя України Дмитра Коцюбайла працює у Бовшівській гімназії з 1 листопада 2023 року.

Дмитро Коцюбайло (позивний «Да Вінчі») — український доброволець, лейтенант (посмертно), командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Збройних сил України. Учасник російсько-української війни, член Проводу національно-визвольного руху «Правий сектор» (2020—2023). Перший доброволець, якому прижиттєво було присвоєно звання «Герой України».

2022 року був включений до рейтингу «30 до 30: обличчя майбутнього» від «Forbes».