Івано-Франківська міська рада оголосила тендер на закупівлю спецодягу на 203 тисячі гривень

Закупівля проводиться в рамках європейського проєкту з транскордонного співробітництва у сфері водопостачання між Івано-Франківськом та польським містом Седльці.

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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради оголосив відкритий тендер на закупівлю спеціального робочого одягу для персоналу на суму 203 тисячі гривень. Закупівля проводиться в межах реалізації міжнародного проєкту “IFSynergy – транскордонне співробітництво в SMART-управлінні системами водопостачання в містах Івано-Франківськ та Седльці”, пишуть Версії

Проєкт впроваджується в рамках програми Interreg NEXT Poland – Ukraine 2021-2027 та фінансується за кошти Європейського Союзу. Тендер має ідентифікаційний номер UA-2025-06-17-010100-a і передбачає закупівлю товарів за класифікатором ДК 021:2015 код 18130000-9 “Спеціальний робочий одяг”.

Тендерна документація була оприлюднена 17 червня 2025 року на електронній торговій системі ProZorro. Потенційні учасники можуть оскаржити умови закупівлі до 23 червня 2025 року, а кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлено на 26 червня 2025 року до 16:00.

Очікувана вартість закупівлі становить 203 тисячі гривень, розмір мінімального кроку пониження ціни встановлено на рівні 2030 гривень, що становить 1% від загальної суми. Єдиним критерієм вибору переможця визначено ціну, яка становитиме 100% при оцінюванні пропозицій.

Тендерна документація містить стандартні підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, включаючи наявність впливу на прийняття рішення замовника, вчинення корупційних, економічних або кримінальних правопорушень, наявність зв’язку учасника з іншими учасниками або замовником, порушення справи про банкрутство тощо.

Проєкт “IFSynergy” спрямований на розвиток транскордонного співробітництва між Івано-Франківськом та польським містом Седльці у сфері впровадження сучасних технологій управління системами водопостачання. Закупівля спеціального робочого одягу є частиною заходів з забезпечення персоналу, залученого до реалізації проєкту.

Участь у програмі Interreg NEXT Poland – Ukraine 2021-2027 дозволяє Івано-Франківську отримувати фінансування від Європейського Союзу для впровадження інноваційних рішень у сфері комунального господарства та обміну досвідом з європейськими партнерами.

Тендер проводиться у відповідності до вимог українського законодавства про публічні закупівлі та міжнародних стандартів прозорості використання коштів європейських програм розвитку.