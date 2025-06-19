У найбільшому ТРЦ Івано-Франківська для дітей прикарпатських героїв організували цікаві заходи. ФОТО

Упродовж червня 87 дітей із Рогатинської, Калуської та Новицької громад отримали справжнє свято — день радості, тепло й підтримку, організований БФ «Українська Єдність» у партнерстві з ТРЦ Veles Mall.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Захід був присвячений дітям, чиї батьки загинули, зникли безвісти або зараз боронити Україну на фронті, пише Правда.іф.
До організації заходу долучилися: Калуська районна державна адміністрація, Рогатинська ТГ, партнери ТРЦ Veles Mall: Movie Land, Fly Kids, Best Burger, транспортна компанія Grand Bus.
«Для них цей день став ковтком безтурботного дитинства, наповненого щирими усмішками, веселощами та відчуттям турботи. Щастя в дитячих очах — безцінне. Ми вдячні кожному, хто допоміг зробити цей день особливим. Допомагаючи дітям — ми будуємо майбутнє», — зазначають організатори.
Подібні ініціативи — не тільки можливість подарувати дітям радість, а й важливе нагадування про спільноти, здатної підтримувати навіть у найскладніші часи.