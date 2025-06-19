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Диван на коліщатках в темній вітальні

У найбільшому ТРЦ Івано-Франківська для дітей прикарпатських героїв організували цікаві заходи. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
19/06/2025 21:08
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Упродовж червня 87 дітей із Рогатинської, Калуської та Новицької громад отримали справжнє свято — день радості, тепло й підтримку, організований БФ «Українська Єдність» у партнерстві з ТРЦ Veles Mall.

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Захід був присвячений дітям, чиї батьки загинули, зникли безвісти або зараз боронити Україну на фронті, пише Правда.іф.

До організації заходу долучилися: Калуська районна державна адміністрація, Рогатинська ТГ, партнери ТРЦ Veles Mall: Movie Land, Fly Kids, Best Burger, транспортна компанія Grand Bus.

«Для них цей день став ковтком безтурботного дитинства, наповненого щирими усмішками, веселощами та відчуттям турботи. Щастя в дитячих очах — безцінне. Ми вдячні кожному, хто допоміг зробити цей день особливим. Допомагаючи дітям — ми будуємо майбутнє», — зазначають організатори.

Подібні ініціативи — не тільки можливість подарувати дітям радість, а й важливе нагадування про спільноти, здатної підтримувати навіть у найскладніші часи.

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